Dopo la vittoria di ieri sera contro il Benevento, l’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la semifinale d’andata contro la Juventus in programma martedì a San Siro. Buone notizie per il tecnico Conte che ha tutto il gruppo a disposizione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, anche Danilo D’Ambrosio si è allenato oggi con il resto del gruppo e ha recuperato a pieno dall’infortunio al ginocchio.