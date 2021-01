Inter, ad Appiano tutti in gruppo anche Vecino. Manca D’Ambrosio: i tempi di recupero

È stato determinante in alcune partite. Si è fatto male ma D’Ambrosio lavora per il rientro. Non si è allenato con il gruppo che ha ripreso oggi a lavorare alla Pinetina in vista dell’Udinese (si gioca sabato). Il difensore deve ancora recuperare, servono ancora 7-10 giorni perché Conte lo abbia a disposizione.

Si sono allenati anche Vecino, non convocato con la Juve ma a disposizione del tecnico nerazzurro. C’era anche Pinamonti, in panchina già con la Juve, dopo un lungo stop dovuto ad un problema alla caviglia. In gruppo anche Sensi e Sanchez che verrà comunque gestito dopo qualche dolorino avvertito nella gara contro i bianconeri. Cercherà di mettersi in gioco per entrare magari tra i titolari della gara contro i friulani e dare qualche minuto di riposo in attacco ai suoi compagni.

(Fonte: SS24)