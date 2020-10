C’è inevitabilmente rammarico in casa Inter dopo il pareggio di questa sera contro lo Shakhtar. Danilo D’Ambrosio ne ha parlato sul suo profilo Instagram al triplice fischio: “Siamo scesi in campo solo per vincere! Purtroppo non ci siamo riusciti e questo ci rende molto tristi, ma non molliamo… laboreremo ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi!”.