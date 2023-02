Inter, Darmian ‘cancella’ Skriniar: sarà confermato col Milan, il rinnovo…

Partito titolare in questo 2023, soprattutto a causa del ritardo di condizione di Dumfries, Darmian ha annullato Kvaratskhelia, ha segnato a Monza e spento Leao in Supercoppa. Arretrato in difesa, l'ex Parma rappresenta una certezza per Inzaghi, pronto a confermarlo dall'inizio anche nel derby.