Inter, Darmian: “Milan forte, ma noi non siamo da meno. Caicedo e Gosens…”

Intervistato da Sport Mediaset, Matteo Darmian ha parlato del momento dell'Inter. Tra derby e mercato in entrata, questo il commento del giocatore: "Sapevamo che gennaio era importante per noi, l'abbiamo superato nel migliore dei modi. Adesso con questa sosta ci stiamo preparando nel migliore dei modi a un altro mese importantissimo con sfide difficilissime. Vogliamo fare del nostro meglio e andare avanti in tutte le competizioni e ci proveremo a partire dal derby. Quando giochiamo bene ci divertiamo, però non sempre lo possiamo fare, a volte dobbiamo essere più sporchi".