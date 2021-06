Inter, il programma dell’estate: il 25 luglio test con l’Arsenal, le date del raduno

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quello dell'Inter sarà un luglio intenso. A fine mese, infatti, è prevista la tournée negli USA

Come riporta la Gazzetta dello Sport, quello dell'Inter sarà un luglio piuttosto intenso. A fine mese, infatti, è prevista la tournée negli USA. Prima, invece, il 7 o l'8, i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile per iniziare concretamente l'era Inzaghi:

"Tutte le aree del club sono sensibilizzate su questo fronte. Inevitabilmente il grosso del lavoro ricade sull’area sportiva e su quella finanziaria. A breve insieme a Inzaghi verrà definito il programma della prima squadra. Al momento il raduno dovrebbe iniziare ad Appiano Gentile tra il 7 e l’8 luglio, mentre l’unico impegno certo è la tourné in Florida negli ultimi dieci giorni del mese. Il 25 luglio a Orlando si giocherà Inter-Arsenal, mentre il 28 i nerazzurri saranno impegnati in una delle due finali del quadrangolare contro Everton o i colombiani del Millionarios. Prima dell’inizio del campionato, il 21 agosto, l’Inter giocherà qualche amichevole internazionale in mordi e fuggi. Partenza in mattinata e rientro nella notte, dopo la partita".