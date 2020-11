Inter, dato curioso. Era da ottobre 2012 contro il Milan che non vinceva una partita con…

La miglior Inter della stagione schianta per 3-0 il Sassuolo al Mapei Stadium senza mai crollare e concedere grosse chance ad una delle squadre più in forma del momento. I neroverdi, nonostante questo, hanno condotto la gara per gran parte del tempo con un possesso palla che non ha quasi mai scalfito la difesa nerazzurra. E Opta snocciola questo dato: “Era da ottobre 2012 (contro il Milan) che l’Inter non vinceva una gara di Serie A con un possesso palla inferiore al 35%. Impassibile”.