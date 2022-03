GdS – Inter, de Vrij e Brozovic in campo verso la Juve: “Attesi domani in gruppo”

Inter in campo oggi verso il derby d’Italia contro la Juventus di domenica: ecco le novità per Simone Inzaghi sul fronte infortunati

Inter in campo oggi verso il derby d’Italia contro la Juventus di domenica. Dopo tre giorni di riposo, la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata ad Appiano Gentile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “i tanti nazionali inizieranno a tornare da domani, ma già rivedere in campo Brozovic e De Vrij è stato un segnale importante.