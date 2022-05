Inter, De Vrij: “Pressione al Milan? Pensiamo a noi stessi. Il mio futuro…”

Le parole del calciatore nerazzurro in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia

Grande gioia in casa Inter per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Al termine del match, Stefan De Vrij ha raggiunto i giornalisti in sala stampa. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Una bellissima sensazione vincere questa coppa. Una bellissima partita, ora godiamoci la vittoria e poi ci concentreremo sulle ultime due partite. Dobbiamo vincerle entrambe. Futuro all'Inter? Do sempre il meglio di me stesso e continuerò a farlo. C'è ancora da migliorare e imparare dagli errori che facciamo, soprattutto penso al secondo gol dove abbiamo battuto un calcio d'angolo noi e alla fine abbiamo preso gol in contropiede. Non penso che in quel momento c'entrava la stanchezza, ma comunque è stata una partita tosta. L'abbiamo portata a casa ed è stata una grandissima partita. Ora ci riposiamo e dobbiamo vincere. Pressione al Milan? Dobbiamo guardare a noi stessi e mettere pressione vincendo le partite. Solo su di noi abbiamo influenza, ci dobbiamo concentrare sulle nostre partite. Dobbiamo portarle a casa entrambe, sperando che loro ne perdano una".