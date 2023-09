Inter, De Vrij soddisfatto: “Non c’è modo migliore per arrivare alla sosta”

L’Inter cala il poker con la Fiorentina e porta a casa la terza vittoria di fila. Dopo i successi sul Monza e Cagliari, i nerazzurri superano agevolmente i viola e volano in testa a pari merito con il Milan.

Sui social Stefan De Vrij esprime tutta la sua soddisfazione per l’inizio di stagione della squadra di Simone Inzaghi.

"Non c’è modo migliore per arrivare alla sosta con 9 punti in 3 partite. Bravi ragazzi!” ha scritto l’olandese.