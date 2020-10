Inter, non convincono le prime decisioni arbitrali: già troppi gli episodi discutibili

L’Inter è tornata alla vittoria in campionato grazie allo 0-2 sul campo del Genoa, ma anche sabato sera non sono mancati alcuni episodi quanto meno dubbi: in particolare i nerazzurri recriminano per l’atterramento di Lukaku in area di rigore (trattenuto da Bani) e per un fallo di mano di Ghiglione, entrambi ritenuti non sanzionabili dall’arbitro. Secondo il Corriere dello Sport, nell’ambiente interista comincia a serpeggiare una brutta sensazione riguardo le decisioni arbitrali di queste prime giornate:

“Nel pomeriggio del Ferraris non tutto è stato perfetto. Sia ad Appiano Gentile sia in viale della Liberazione non hanno convinto tutte le decisioni arbitrali e rivedendo un paio di azioni sospette in area rossoblù (atterramento di Lukaku da parte di Bani; fallo di mano di Ghiglione su cross di Perisic: entrambi sullo 0-0) qualche perplessità è venuta. Anche perché pure nel derby (mancato secondo giallo a Kessie), contro la Lazio e a Benevento alcuni fischi avevano sollevato perplessità“.