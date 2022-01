De Grandis (Sky): “Inter pronta e sollecita sul mercato. Ha lavorato senza…”

Il giornalista ha sottolineato il lavoro fatto da società e allenatore con gli ultimi acquisti e i miglioramenti ottenuti concretamente sul campo

«Quanto è migliorata l'Inter? Marotta e Inzaghi hanno, ognuno nel proprio campo, fatto un lavoro eccezionale. L'ad nerazzurro è stato costretto a tamponare le falle finanziare della società e l'ha rimessa su bene. Inzaghi è stato bravo a fare meglio dell'anno scorso come gol fatti e gol subiti, punti, primo in classifica. Anche nel mercato di riparazione, l'Inter è stata sollecita e pronta a prepararsi un futuro per la fascia sinistra a prescindere da Perisic, con Gosens. E poi anche a prendere Caicedo che il tecnico conosce bene. Si è mossa bene non appesantendo il bilancio». Stefano De Grandis a Skysport ha parlato del lavoro fatto da club e allenatore fin qui con la squadra nerazzurra prima in classifica nonostante all'inizio, dopo l'addio di Conte, Hakimi e Lukaku, si parlava di una squadra indebolita.