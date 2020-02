Inter, derby con il Milan sul mercato: osservatori ad Ascoli per un attaccante dell’Under 21

C’è anche l’Inter su Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 2001 sta brillando in Serie B con la maglia dell’Ascoli e ha già arrivato in doppia cifra con 11 reti tra campionato e Coppa Italia.

Secondo quanto riferisce TuttoB.com, osservatori del club nerazzurri e del Milan erano presenti venerdì allo stadio ‘Del Duca‘ per valutare da vicino il profilo di Scamacca in occasione della sfida di campionato contro la Juve Stabia. Si accende il derby di mercato per il giovane attaccante nel giro della Nazionale Under 21.