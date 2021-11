Milan-Inter, Bastoni sui social: “Testa e cuore alla prossima partita”

Il difensore nerazzurro ha commentato anche su Instagram il pareggio contro i rossoneri: "Non il risultato che avremmo meritato"

Lo ha detto alla fine della partita con il Milan e lo ha ribadito sui social. Alessandro Bastoniha spiegato che il gruppo si sente affiatato e va dritto per la sua strada. Il pari è sembrato per alcuni versi striminzito ma il Milan è avanti sette punti e resta lì perché il pareggio non era il risultato che serviva all'Inter. Si guarda avanti però perché il cammino è ancora lungo. Il difensore nerazzurro incoraggia i suoi compagni sui social: "Non è il risultato che ci saremmo meritati. Testa e cuore alla prossima partita". Quella contro il Napoli, dopo la pausa per le Nazionali.