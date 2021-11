GdS – Inter, nessun problema per Darmian. Il favorito tra Calhanoglu e Vidal

Le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport sulla formazione nerazzurra per il derby di domenica contro il Milan

C’è un solo vero dubbio di formazione in casa Inter per il derby di domenica contro il Milan. Buone notizie per Matteo Darmian, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport: “Nessun problema per lui, sarà regolarmente al suo posto”, si legge. Dunque lui e non Dumfries a destra, Perisic più di Dimarco a sinistra. In mediana Barella e Brozovic, con un dubbio per la terza maglia. “Vidal dopo la bella prova in Champions insidia Calhanoglu (che però resta favorito) a centrocampo”, spiega la rosea. Davanti tocca alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko, conferme per il terzetto titolare anche in difesa.