Derby, Inter a reti inviolate. Milan, due gol presi: “Media complessiva migliore d’Europa”

Inter contro Milan, alla ripresa subito un duello d'altra classifica. Sono le due squadre che guidano la Serie A a punteggio pieno, ma non solo: nessuno come Inter e Milan in fase realizzativa, ma anche in fase difensiva. I numeri la dicono lunga sulla qualità di questo derby.

"Mantenere il ritmo sotto porta sarà il compito più difficile d’Europa. L’Inter è inviolata, tre clean sheet su tre. Il Milan ha ceduto due volte, per una disattenzione difensiva contro il Torino e nel finale d’assalto della Roma all’Olimpico. La media complessiva dei gol subiti è pari a 0,7. Le due squadre di Madrid tengono su il muro ma non solido quanto quello di Milano: 0,8 la media reti incassate a partita da Real Madrid e Atletico. Londra e Manchester sono ancora più fragili: Tottenham e Arsenal sono state colpite in tutto otto volte (media totale di 2 ogni 90 minuti), Manchester ancora più giù: 2,3 gol subiti per ogni giornata di Premier (colpa soprattutto della difesa non proprio imperforabile dello United)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.