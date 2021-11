Inter, verso il derby: dove vedere il Milan in Champions League con il Porto

Si avvicina il derby di San Siro tra rossoneri e nerazzurri di domenica: ecco dove vedere l'impegno odierno della squadra di Pioli

Si avvicina il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma domenica alle 20.45. Oggi i nerazzurri di Simone Inzaghi giocheranno in Champions League contro lo Sheriff, in trasferta. Ma anche i rossoneri di Stefano Pioli scenderanno in campo nella stessa competizione, contro il Porto. Alle 18:45 ci sarà il calcio d'inizio e il match sarà visibile su Amazon Prime Video.