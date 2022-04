Inter, si avvicina il derby: “Chissà che Inzaghi non possa fare questa mossa a sorpresa”

Mossa a sorpresa per Simone Inzaghi nel derby di martedì? Ci pensa l’allenatore, per un match che vale la finale di Coppa Italia

“Chissà che martedì sera a San Siro, in un derby-semifinale-ritorno di coppa in cui i nerazzurri devono segnare più dei cugini (in caso di pari con gol, passa il Milan) Inzaghi non possa replicare addirittura dall'inizio l'attacco della parte finale di Spezia-Inter: Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, mixer sudamericano che terrebbe in panchina Edin Dzeko e sorprenderebbe Pioli. Un modo per togliere magari peso offensivo, ma togliere anche un punto di riferimento a Tomori e Kalulu. Gara secca, posta in palio, tutto conta e tutto vale”, si legge.