Inter, doppio derby di mercato col Milan. Nandez regalo per Inzaghi a gennaio?

I nerazzurri pensano a qualche ritocco in vista della finestra invernale: almeno tre gli obiettivi della dirigenza

Dopo aver accorciato terreno in campionato e archiviato la pratica ottavi di finale di Champions League, l'Inter è pronta a cambiare marcia nella seconda parte di stagione. Per farlo, come scrive Repubblica, potrebbe ricevere una mano dal mercato di gennaio:

"Per vincere il campionato, potrebbero servire ritocchi a gennaio, però la regola aurea è classica: uno parte, uno arriva. Per Inzaghi può trattarsi di un centrocampista (Nandez, se va via Vecino), mentre i vacillanti Dumfries e Sanchez sono forti di contratti assai ricchi. [...] A centrocampo l'obiettivo comune delle milanesi sembra Frattesi, che al Sassuolo viene sorvegliato da Mancini per la Nazionale. Le milanesi concorrono anche per Julián Alvarez, attaccante del River Plate: hanno inviato emissari alla partita con il Racing Avellaneda".