Inter, derby senza limiti fino al 22 maggio: “Occhio alle ricadute psicologiche”

Alessandro Cosattini

I due anticipi di oggi vedono in campo le due milanesi con vista sul derby di Coppa Italia in programma martedì. Ci sarà un altro doppio confronto di coppa, oltre al duello in campionato per lo scudetto. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in questi termini.

“Milan e Inter in campo insieme, in un venerdì di passione. Stessa missione: risorgere e ripartire dopo un turno gramo in cui hanno raccolto un punticino in due contro Salernitana e Sassuolo. Giocano a 140 km di distanza, ma è come se fossero già sullo stesso prato: è iniziato un derby senza limiti che si allungherà fino al 22 maggio. Martedì il primo faccia a faccia nelle semifinali di Coppa Italia che avrà una ricaduta psicologica sulla volata scudetto. Importante arrivarci senza altri passi falsi, oggi. L’Inter, che conta sul turno da recupere (contro il Bologna) e sul prossimo Napoli-Milan per allungare, prova a risvegliare Lautaro contro il Genoa, penultima della classe. Il Milan attacca l’Udinese per mantenere il primo posto. Milano gioca per tenere lontano Napoli e chi prova a rientrare. L’idea è trascinare la faida scudetto all’interno dei Navigli e ridurlo a un derby infinito”, si legge sulla rosea.