Inter, attesa derby: “Squadra in ritiro ad Appiano: un solo dubbio per Inzaghi”

Cresce l'attesa per il derby Milan-Inter, sfida non decisiva ma il cui risultato sposta e non poco in termini di classifica

Matteo Pifferi

Cresce l'attesa per il derby che potrebbe permettere all'Inter di accorciare il gap dal Milan in caso di vittoria o di scivolare a -10 dalla vetta in caso di KO. L'avvicinamento al match diventa porta con sé molte emozioni ma, nel frattempo, Inzaghi può essere contento e soddisfatto di avere tutti a disposizione. "La squadra è rimasta in ritiro ad Appiano e ieri sera è stata raggiunta a cena dalla dirigenza al completo. Capitolo formazione: un solo dubbio per Inzaghi, con Calhanoglu che però è in vantaggio su Vidal", il commento de La Gazzetta dello Sport.