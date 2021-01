CdS: “Derby della verità, sfida che va oltre la Coppa Italia. L’Inter ha tutto da perdere”

Va in scena questa sera la sfida tra Inter e Milan, quarto di finale di Coppa Italia. Il derby della verità, come lo descrive il Corriere dello Sport:

“Fino alla stagione scorsa potevamo pensare che l’effetto di un derby milanese in Coppa Italia rimanesse nei confini della stessa Coppa. Potevamo pensarlo quando Inter e Milan sommavano 20 o 30 punti di distacco dalla Juventus in campionato e la Coppa di casa nostra era il rifugio delle ambizioni meneghine, ambizioni peraltro mai soddisfatte negli ultimi nove anni. Ora non è più così. Ora Inter-Milan vale sì una semifinale di Coppa, con la possibilità di un’altra doppia e affascinante sfida con la Juventus, ma l’effetto va dritto sul campionato. […] I due allenatori più che turn over hanno in mente piccoli aggiustamenti. Sanno che le ripercussioni di questo derby andranno a cadere sul campionato. L’Inter ha qualcosa da perdere più del Milan: in caso di sconfitta sarebbe la terza eliminazione della stagione, dopo Champions ed Europa League; ma la principale ragione per cui deve evitare la sconfitta è legata proprio alla sua autostima, ha già perso il primo derby, perdere anche in Coppa aumenterebbe la considerazione della prima in classifica e spingerebbe l’Inter a più amare riflessioni“.