Inter, deve essere una finale. E con la Juve Inzaghi si è scoperto vendicativo

servirà una grande Inter per fare risultato in casa della Juve. Domenica sera lo scontro al vertice che dirà chi momentaneamente guiderà la classifica di Serie A. Per l'Inter può essere come una finale, potrebbe andare a +5, e Inzaghi le finali le sa preparare al meglio.

"Inzaghi con la Juve si è scoperto vendicativo, soprattutto di recente: alla Lazio ha vinto due Supercoppe, la prima contro Allegri, sempre in quel 2017, e poi nel 2019 contro la squadra più balbettante di Sarri. Arrivato all’Inter, per Simone subito due finali contro la rivale di sempre: nella stagione 2021-22 ha sconfitto i bianconeri sia in Supercoppa che in Coppa Italia, sempre ai supplementari. Non bastasse, l’anno scorso un altro successo in semifinale di Coppa Italia, ma da ora in poi sarà la Serie A l’unico giudice", scrive La Gazzetta dello Sport.