CM – È l’Inter di Calhanoglu: “A prescindere dal colore della maglia si capisce che…”

Sempre più protagonista in nerazzurro: anche nell'ultima gara a Venezia Hakan Calhanoglu ha lasciato il segno

Nel segno di Hakan Calhanoglu, ancora. L'ex Milan a Venezia ha sbloccato il risultato ed è stato tra i migliori in campo dell'Inter di Simone Inzaghi. Giudizio condiviso anche da Calciomercato.com, che ha dato 7,5 al turco. Molto interessante la pagella di Calha, inserito nella top 11 del sito per la giornata: "Quando uno sa giocare a calcio (e come pochi…) prima o poi lo capiscono tutti, a prescindere dal colore della maglia. Il tiro del gol è sofisticato, il controllo preparatorio per iniziati. È l’Inter di Calhanoglu", si legge.