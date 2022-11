Di Caro: “Inter, vittoria fondamentale. Dzeko? Come Giroud per il Milan sta…”

"L’Inter ha vinto ieri una partita fondamentale a Bergamo. Dzeko a 36 anni, come Giroud nel Milan, sta stupendo e meritando a suon di gol il rinnovo di contratto. Grazie a lui la pesante assenza di Lukaku in alcune partite come ieri si è sentita meno. Non avesse battuto la Dea, limitando le ambizioni di Gasperini, sarebbe stato quasi impossibile coltivare ancora chance di rimonta. Con Romelu a gennaio, Inzaghi riavrà l’uomo in più".