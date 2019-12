Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Di Natale, ex centravanti dell’Udinese, ha parlato così di Sebastiano Esposito, gioiellino classe 2002 dell’Inter e napoletano come lui: «Lo conosco da un po’ perché ho una scuola calcio a Udine e spesso lavoriamo anche con l’Inter. Credo sia un grandissimo talento. Ma è giovane e deve fare un percorso poco alla volta. Per ora deve stare deve stare con i piedi per terra, perché le qualità non gli mancano».