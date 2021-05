GdS – Inter, da Conte nessuna dichiarazione sul futuro prima di incontro con Zhang

L'allenatore nerazzurro non ha parlato prima della Roma e dopo perché c'è la volontà di dare risposte solo sullo scudetto vinto

Aveva fissato la conferenza stampa per parlare della partita con la Roma, ma l'ha annullata per non dover parlare solo della questione societaria e del suo futuro. Di fronte a tutte le indiscrezioni su quanto sta accadendo in seno alla società nerazzurra, certe domande sarebbero state inevitabili. Conte le ha dribblate annullando la conferenza pre-Roma e non presentandosi ai microfoni delle tv nel post partita.Stellini ha parlato di campo al suo posto. L'allenatore nerazzurro non ha parlato, d'accordo con la società, perché non vuole parlare di altro se non di uno scudetto appena vinto. "Voglio godermi questo momento, come non ho mai fatto in passato", ha detto l'allenatore già nelle interviste precedenti rispondendo a chi gli chiedeva un chiarimento sul suo futuro all'Inter.