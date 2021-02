Hakimi, zampino in 10 gol dell’Inter: unico nel suo ruolo nei top 5 campionati europei

Non c’è solo il contributo in zona gol di Barella. Se il centrocampista ha partecipato ad otto occasioni da rete con tre gol segnati e cinque assist, il suo compagno Hakimi, che fa l’esterno, non è da meno.

Il marocchino, sottolinea Opta, è l’unico difensore dei top-5 campionati europei in corso ad aver preso parte ad almeno 10 reti (sei gol e quattro assist)”. L’ultimo passaggio poi trasformato in rete è quello che ha fornito a Perisic nella gara tra Fiorentina e Inter e che è valso il due a zero.