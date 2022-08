GdS – Inter, con la Cremonese non puoi provare la difesa a 4? Inzaghi non ci pensa

"Di difesa a quattro Simone Inzaghi non vuole neanche sentir parlare. Ne ha tutto il diritto del mondo: l’Inter è a sua immagine e somiglianza, nel bene e nel male, la coperta di Linus della cerniera a tre ha creato un’identità forte (oltre a dare innegabili risultati). Una struttura creata alla Lazio e rifinita in nerazzurro, pur con qualche variazione che quest’anno cominciava a farsi apprezzare: una manovra più veloce e verticale, non solo i (presumibili) lancioni per Dzeko, ora anche il trequartista in caso di necessità", spiega i quotidiano.

"Mai nei radar, però, l’idea di rinunciare a un centrale difensivo: neanche in allenamento si ha traccia di simili esperimenti. Non che i tre di Inzaghi siano sempre arroccati in linea: di solito quello di sinistra, Bastoni o Dimarco, si sgancia, ma non lo fa con la continuità e la profondità di Toloi nell’Atalanta, tanto per fare un nome. La domanda è: per guadagnare un uomo in mezzo non è possibile tentare una variazione contro rivali che non sono il Bayern e il Barcellona di Champions, ma la Cremonese neopromossa e a zero punti? Intoccabile Skriniar, toccherebbe a uno tra De Vrij e Bastoni uscire. La coppia con l’olandese sarebbe più compatibile, ma l’azzurro deve dare risposte per allontanare il momento difficile. Tipo sapersi adattare a quattro", chiude Gazzetta.