Napoli-Inter, Inzaghi pensa alla difesa: un’idea naturale e l’altra ‘micidiale’

La squadra nerazzurra al Maradona non avrà Bastoni per squalifica e il tecnico sta pensando come arginare Osimhen e compagni

Eva A. Provenzano

Bastoninon ci sarà. Non ci sarebbe stato per infortunio, ma se anche non si fosse fatto male avrebbe saltato la gara di Napoli per squalifica. Mentre l'Inter cerca di ridurre da due a una le giornate assegnate al difensore dal giudice sportivo nel post derby, Inzaghi pensa a come sostituire il suo valore aggiunto.

La Gazzetta dello Sport parla delle due alternative che ha il tecnico nerazzurro davanti a sé sul tavolo delle idee: "D’Ambrosio a destra - con dirottamento di Skriniar sul versante opposto - potrebbe essere la soluzione migliore per arginare la qualità offensiva della banda Spalletti, senza comunque perdere eventuali armi per il contrattacco: D’Ambro ama sganciarsi e sa essere micidiale sulle palle inattive. L’alternativa naturale resta Dimarco, che Inzaghi ritiene un titolare aggiunto: ma con Federico la squadra sarebbe comunque più sbilanciata".