Inter, piace un difensore del Barcellona: c’è la concorrenza di United, PSG e Chelsea

L’Inter osserva Samuel Umtiti. Il Mundo Deportivo rivela l’interesse del club nerazzurro per il difensore del Barcellona. Nonostante il calo di rendimento nelle ultime stagioni rispetto al suo arrivo in Catalogna, il francese ex Lione continua ad avere molto mercato: oltre alla Beneamata, sulle tracce di Umtiti ci sono anche Napoli, Manchester United, Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain.

Umtiti ha un contratto fino al 2023 con il Barcellona e una clausola di 500 milioni di euro, ma la sua valutazione si aggira tra i 25 e i 35 milioni di euro. Il club catalano è alla ricerca di un nuovo centrale e il francese è il primo sulla lista dei partenti.