Inter, difesa bunker: la svolta dopo il lockdown, Conte può credere all’Europa League

La ritrovata solidità difensiva ha restituito convinzione all’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri, con la vittoria di mercoledì sul Getafe, allungano a cinque la striscia di gare consecutive senza subire reti. Un dato che, secondo il Corriere dello Sport, non è passato inosservato alle altre candidate alla vittoria dell’Europa League:

“L’Inter spaventa l’Europa con la sua difesa bunker. Cinque incontri di fila e 483′ filati senza subire reti la formazione di Conte in questa stagione non era mai stata e il fatto che abbia trovato una notevole affidabilità proprio nel momento finale della stagione, quando si decidono i giochi, preoccupa non poco le 7 avversarie rimaste in corsa per l’Europa League“.

LA SVOLTA – “Il lavoro fatto nelle settimane precedenti e successive al lockdown è alla base dei risultati ottenuti in questa calda estate nella quale i nerazzurri hanno la possibilità di regalare a Suning il primo trofeo della sua era. Nel 2019-20 l’Inter non è mai stata sfilacciata e non ha mai preso imbarcate (eccezion fatta per la ripresa a Dortmund…), ma è innegabile che nelle ultime tre settimane abbia raggiunto un livello di compattezza e di sicurezza che si era visto solo nelle prime 5 giornate (4 volte a porta chiusa), prima di smarrirlo a causa degli infortuni e degli errori dei singoli.

Con il recupero di Barella in mezzo, la crescita di Bastoni, il rendimento da top player di De Vrij e Handanovic e più in generale il sacrificio in fase di non possesso di tutti coloro che vanno in campo (comprese le punte e gli esterni a tutta fascia), adesso Conte ha un fortino con il quale dare l’assalto alla seconda coppa europea“.