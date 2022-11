Il Giornale – Inter fragile in difesa. C’erano buontemponi che davano tutte le colpe…

Cinque ko in campionato, 16 gol su 19 presi in trasferta. I numeri spesso non dicono tutto, ma non in questo caso. L'Inter di questa prima parte di stagione si è mostrata fragile, incapace spesso di reagire allo svantaggio. È successo di nuovo contro la Juve. "L'Inter ha la peggior difesa della serie A fuori casa. E c'erano buontemponi che davano tutte le colpe ad Handanovic", sottolinea Riccardo Signori dalle colonne de Il Giornale.