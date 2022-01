Inter, difesa di ferro: i numeri. E con il Bologna può arrivare un altro record

La formazione nerazzurra, campione d'inverno, può contare su un reparto arretrato che offre a Inzaghi ampie garanzie

"Quest'Inter ha un muro alto, altissimo, così imponente da sorprendere: da 51 anni non si vedeva una fortezza così. [...] Inzaghi sta riuscendo nel prodigio di attaccare in massa e di non subire mai una rete, così domani col Bologna può raggiungere un record storico: già per la prima volta ha vinto sei gare di fila in A senza prendere gol, ma bisogna risalire al gennaio-marzo 1971 per trovare l'unica altra occasione in cui i nerazzurri avevano registrato una serie più lunga di partite di fila con la porta inviolata, sette addirittura. È il segno di un reparto d'eccellenza".