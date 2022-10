Inter, difesa da registrare: troppi gol presi in trasferta. Ma ora c’è una differenza

Tra le situazioni da registrare, in casa Inter, c'è sicuramente il dato dei gol subiti, specialmente in trasferta

"Da questo punto di vista, infatti, c’è un abisso nel rendimento tra casa e fuori. In 5 gare davanti ai propri tifosi, l’Inter ha incassato soltanto 3 gol, 2 dei quali con la Roma. In viaggio, invece, sono addirittura 14, con un media di più di 2 a partita. E non a caso, al di là delle ultime due vittorie, contro Sassuolo e Fiorentina, gli uomini di Inzaghi hanno spesso fatto fatica in trasferta. E, sempre in trasferta, un’altra abitudine costante è quella di farsi rimontare. Con una sostanziale e fondamentale differenza, però, nelle ultime uscite: adesso Lautaro e soci non si abbattono più, ma reagiscono e si vanno a prendere il risultato", chiosa il Corriere dello Sport.