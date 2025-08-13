La Gazzetta dello Sport fa i numeri: "La carta d'identità è uno dei limiti principali della retroguardia nerazzurra, che conta ancora - tra gli altri - sugli ultra-trentenni Acerbi (37) e De Vrij (33) e rappresenta la più anziana tra tutte le big: contando tutto il pacchetto, ovvero aggiungendo anche i nomi di Bastoni, Bisseck e Pavard, l'età media della difesa interista si attesta a 29,8 anni. Molto, molto superiore rispetto a quella del Milan, che con Tomori, Pavlovic, Gabbia e De Winter dietro ha un'età media di 24,75 anni. Nel mezzo c'è il Napoli a 27,6, media tra Buongiorno, Beukema, Rrahmani, Juan Jesus e Marianucci. Comunque due anni pieni in meno rispetto agli interisti".