CorSera – L’Inter balla in difesa: così difficilmente si vincono trofei. Inzaghi guarda a Conte

Marco Macca

A una grande efficacia in fase offensiva, in casa Inter corrisponde, almeno per il momento, una non altrettanto impeccabile fase difensiva. Questa l'analisi del Corriere della Sera:

"L’anno scorso andava peggio, almeno nelle prime 6 giornate: 10 gol in campionato contro i 7 di oggi. Conte aveva cominciato troppo sbilanciato, a fine novembre cambiò l’Inter e chiuse con la miglior difesa. Lo scorso marzo nella partita contro l’Atalanta l’Inter vinse 1-0, la squadra di Gasperini non riuscì praticamente a tirare in porta. L’equilibrio è stato trovato strada facendo. Inzaghi oggi vive tra alti e bassi, un’Inter straripante davanti e burrosa in difesa. La squadra sta alta, dà spettacolo e lascia giocare: crea e distrugge. Una strada divertente per chi guarda, ma difficilmente porta trofei".

