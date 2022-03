Inter, la difesa cambia volto? Valutazioni in corso anche sulle seconde linee

In viale della Liberazione si riflette sul futuro dei rincalzi del reparto arretrato per la prossima stagione

Non solo Stefan De Vrij potrebbe lasciare il reparto arretrato dell'Inter la prossima estate. Spiega infatti il Corriere dello Sport di questa mattina a proposito della retroguardia nerazzurra: "Una serie di valutazioni andrà fatta per le seconde linee. In questo senso, Dimarco ormai è considerato un braccetto mancino: significa che continuerà ad essere il vice-Bastoni, tanto più gli è appena stato rinnovato il contratto. Quello di D’Ambrosio è valido ancora per un'altra stagione, quindi è probabile una sua conferma, considerata anche la sua affidabilità. Da capire, invece, il destino di Ranocchia, in scadenza a fine stagione. Nel caso, servirà individuare un vice-Skriniar (che agirà al posto dell'olandese, ndr)…"