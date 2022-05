GdS – Questa Inter ha un difetto di fabbricazione: “Si aveva la sensazione che…”

Nel segno di Lautaro Martinez, ancora una volta. La apre Darmian, la chiude il Toro con una doppietta che lo porta a 21 gol in campionato

Nel segno di Lautaro Martinez, ancora una volta. La apre Darmian, la chiude il Toro con una doppietta che lo porta a 21 gol in campionato. Da marzo a oggi, nessuno ha segnato quanto l’argentino dell’Inter, vero e proprio trascinatore della formazione di Simone Inzaghi. Ne ha parlato così La Gazzetta dello Sport: ”Raddoppio e complicazioni L’Inter ha cominciato la ripresa come meglio non avrebbe potuto, con un raddoppio esemplare per costruzione ed esecuzione. Lancione perfetto di Barella per Martinez, messa a terra e difesa della palla dell’argentino su Altare, tiro secco e inappellabile. Due a zero e serata in discesa, ma quest’Inter ha un difetto di fabbricazione, tende a rendere difficili le cose facili. Tre minuti dopo Lykogiannis ha riaperto il discorso con un sinistro potente: la palla, sfiorata da Skriniar, è diventata imprendibile per Handanovic. L’Inter è entrata in una strana modalità gestione, ha smesso di spadroneggiare, ha cercato più che altro di limitare e ostacolare gli slanci del Cagliari, spinto dalla sua gente. La costruzione dal basso si è trasformata in un balletto senza rete e senza troppi sbocchi.