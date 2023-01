Zenga: “Inter, apprezzo allenatore. Per riagganciare il Napoli però serve miracolo”

«Il Napoli è un gruppo nato in un momento in cui sono andati via quattro giocatori importanti. Nessuno pensava che questa squadra potesse essere primo». Walter Zenga ha parlato così a Skysport soffermandosi sulla sfida contro l'Inter di domani sera.

«La ripartenza è complicata, non sappiamo ad oggi quali sono i reali valori che scenderanno in campo. L'ultima gara è stata giocata cinquanta giorni fa ed è la prima volta che accade. Mi piace l'ottimismo degli allenatori, che si mettano a parlare di fiducia e di credere in una rimonta. Ma l'Inter è quinta in classifica in questo momento, ha davanti quattro squadre ed è 11 punti dalla prima. Sarebbe un'impresa che avrebbe del miracoloso: quattro squadre davanti dovrebbero perdere terreno e l'Inter scavalcarle. Non è facile», ha sottolineato l'ex portiere nerazzurro.