CdS – Inter, pericolo diffide per la Supercoppa? L’unico a rischiare è… Inzaghi

Una preoccupazione in meno per i nerazzurri in vista del derby di Riyad di mercoledì che vale già un trofeo

Daniele Vitiello

L'Inter scende in campo questa sera contro l'Hellas Verona per provare quantomeno a non perdere ulteriore terreno dal Napoli e consolidare la zona Champions. L'attenzione dovrà essere soltanto sulla gara di stasera, ma un pensierino alla Supercoppa in programma tra pochi giorni sarà inevitabile, soprattutto se le cose si dovessero mettere per il verso giusto.

Almeno, per fortuna, non ci sarà l'ansia da cartellino. Spiega, infatti, il Corriere dello Sport: "La curiosità, sempre a proposito della Supercoppa, non avendo diffidati, l’Inter non rischia squalifiche di qualche giocatore per un’ammonizione rimediata questa sera contro il Verona. Chi potrebbe vedersi la partita dalla tribuna del King Fahd International Stadium, invece, è Inzaghi. Con il giallo rimediato a Monza, infatti, lui sì che è finito in diffida...".