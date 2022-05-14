A partire dalla prossima stagione l'Inter avrà un nuovo sponsor di maglia: Digitalbits prenderà il posto di Socios, che quest'anno aveva sostituito la storica Pirelli. Un cambio che, come scrive il Corriere dello Sport, porterà nelle casse del club maggiori introiti: "Nella prossima stagione, l'Inter avrà uno sponsor di maglia diverso: Digitalbits, infatti, si sposterà dalla manica al petto, garantendo fino a 25 milioni di euro, dunque più di quanto ha assicurato Socios per questa annata. Evidentemente, dovrà essere trovato un altro sponsor per la manica. Per quanto riguarda il training kit e il naming right della Pinetina, invece, se non verranno individuate altre soluzioni, Suning provvederà a rinnovare i contratti in scadenza al termine di questa stagione. Da capire, nel caso, su quali cifre verranno sottoscritti gli accordi".