Digitalbits rientra in un ‘vecchio’ progetto Inter. E ora arriva Moncler

L'annuncio della collaborazione con Zytara Labs rientra nel programma di digitalizzazione del club

Di ieri l'annuncio della partnership dell'Inter con Zytara Labs. Una sponsorizzazione che vale 85 mln in 4 anni e che vedrà Digitalbitscomparire sulla manica delle maglie nerazzurre. La Gazzetta dello Sport spiega: "Per l’Italia è una collaborazione dai contorni molto importanti, segnale di una nuova frontiera verso la quale sta andando il mondo del calcio e dello sport in generale".