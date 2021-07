Sky – Inter, Dimarco tra i cedibili: la Roma di Mou lo segue con attenzione

La situazione di Federico Dimarco, nella lista dei cedibili dell'Inter e nel mirino della Roma di José Mourinho

Il futuro di FedericoDimarco resta in bilico. Il terzino mancino, reduce da una grande stagione al Verona con Juric, torna all'Inter e si giocherà le proprie chance in ritiro e proverà a convincere Simone Inzaghi.