Inter, Dimarco esulta: “Non c’era miglior modo per ripartire! Insieme”

Il post dell'esterno sinistro dell'Inter dopo la bella vittoria sul Bologna

Due assist e una prestazione molto buona sulla fascia sinistra: Federico Dimarco continua la sua crescita per diventare un titolare importante per l'Inter. L'esterno nerazzurro, dopo l'importante vittoria per 6-1 sul Bologna, ha esultato così sui social: "Non c’era miglior modo per ripartire! Insieme".