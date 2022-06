Inter, nuovo prestito in Serie C per Dimarco jr: si fa avanti la Feralpi Salò

Nuova stagione in Serie C per Christian Dimarco: l'esterno sinitro dell'Inter, reduce dal prestito al Fiorenzuola, verrà ceduto con la medesima formula. Sul classe 2002, secondo Brescia Oggi, in vantaggio ci sarebbe la Feralpi Salò, dove andrebbe a sostituire un altro prodotto del vivavio nerazzurro: si tratta di Niccolò Corrado, classe 2000 destinato a salire in Serie B.