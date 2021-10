Inter, Dimarco in gruppo: Dzeko ultimo europeo a rientrare, i sudamericani…

Simone Inzaghi sta ritrovando ad Appiano Gentile i primi calciatori rientrati dagli impegni con le Nazionali

"La Pinetina torna a ripopolarsi. Ieri Simone Inzaghi ha potuto riabbracciare i primi rientri dalle nazionali con i tre azzurri Barella, Bastoni e Dimarco tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile: lavoro di scarico per i primi due, mentre Dimarco ha lavorato a pieno regime con il gruppo nerazzurro, essendo l’unico dei tre a non aver giocato neanche un minuto con l’Italia. Oggi, intanto, sono attesi nel quartier generale nerazzurro quasi tutti i giocatori europei ad accezione di Edin Dzeko, impegnato questa sera con la sua Bosnia in casa dell’Ucraina (qualificazioni mondiali). Gli ultimi a rientrare saranno ovviamente i sudamericani: per la trasferta in casa della Lazio, Lautaro, Correa, Vidal, Vecino e Sanchez sono attesi direttamente a Roma".