Sky – Inter, Inzaghi pensa a Dimarco dal 1′ col Bologna: c’è una ragione precisa

L'allenatore dell'Inter pensa a Dimarco dall'inizio per la sfida di domani contro il Bologna: ecco la motivazione

Prove di formazione in casa Inter verso la sfida col Bologna di domani. Come riportato da Sky Sport, c'è infatti l'opzione Dimarco per il posto sul centro-sinistra della difesa nerazzurra, soprattutto perché manca Calha e Inzaghi non ha mai rinunciato contemporaneamente ai due specialisti sui piazzati. Ballottaggio aperto e da sciogliere nelle prossime ore dunque tra Bastoni e Dimarco.