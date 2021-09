Cds – Inter, la dimensione di grande squadra è rimasta. Oggi ti affacci a San Siro e sai…

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta questo inizio di stagione di Inter e Fiorentina

Fiorentina-Inter si preannuncia una gara ricca di emozioni e spettacolo. La squadra di Italiano arriva da tre vittorie consecutive, i nerazzurri dal 6-1 rifilato al Bologna. Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza così la gara del Franchi: "Fra le poche squadre che hanno già chiaro in testa il loro calcio e la loro nuova realtà, subito dopo quella di Spalletti, ci sono le due contendenti del Franchi. Per la Fiorentina è nuova la dimensione, per l’Inter la natura. Oggi tutt’e due cercano il gioco, tenendo alto il livello tecnico, cercano di imporsi, hanno una identità spiccata. Italiano e Inzaghi hanno fatto in fretta a cambiare la testa di Fiorentina e Inter".

"Il primo doveva non rafforzarla, ma ribaltarla, la squadra veniva da stagioni di depressione, mesi fa la partita con l’Inter sarebbe stata attesa con preoccupazione a Firenze, ora l’aspettano tutti per capire se davvero la Fiorentina può misurarsi con le più forti. E anche se non lo sarà subito, accadrà in poche stagioni purché non venga smarrita questa via. La trasformazione di Inzaghi è stata altrettanto rapida. Eppure non era facile abbandonare i muscoloni di Lukaku e concedersi alla fantasia di Correa e al ragionamento di Dzeko. La dimensione di grande squadra è rimasta, ma la sua natura è cambiata, la tavolozza si è riempita di nuovi colori, oggi ti affacci a San Siro e sai che non resterai deluso dallo spettacolo".