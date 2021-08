L’Inter domani affronta la Dinamo Kiev a Monza: ecco orario e dove vederla

L'Inter è pronta a scendere in campo allo U-Power Stadium di Monza

L'Inter è pronta a scendere in campo allo U-Power Stadium di Monza: sabato 14 agosto alle 18:30 i nerazzurri affrontano in amichevole la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu.

Inter-Dinamo Kiev verrà trasmessa in diretta in 32 paesi al mondo. In Italia il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. La partita verrà trasmessa anche in Ucraina e in altri trenta paesi: ESPN: USA e Sud America (Argentina, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Domincana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela); Sportklub: Balkan (Bosnia, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Slovenia); Cmore (Sweden); VG (Norway); MNC (Indonesia); Sport TV (Portugal); SPOTV (Korea).